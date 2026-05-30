◆米大リーグホワイトソックス４Ｘ―３タイガース＝延長１０回＝（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のタイガース戦に「２番・一塁」で、西田陸浮外野手が「８番・右翼」でスタメン出場した。村上は走塁で右太もも裏に張りが出たため途中交代。西田は９回に同点に追いつくバントを決めた。試合は１０回にバルガスが１３号逆転サヨナラ２ランを