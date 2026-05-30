本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走後、右ハムストリングに張りを訴えて途中交代となった。試合後、指揮官が離脱期間について言及した。開幕から圧倒的な存在感を放っていた村上に、アクシデントが発生した。3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、村上は全力疾走。一塁はセーフとなったも