元ＡＫＢ４８、ＪＫＴ４８でタレントの高城亜樹が３０日までに自身のＳＮＳを更新。イメージチェンジした姿を披露した。インスタグラムで「ばっさり２０センチカットショートボブにしちゃいましたどうかな」とつづり、髪の毛をばっさり切り、ショートボブになった姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛いよーーー」「とってもお似合いです！」「いつもステキですね」「なんでも似合うわ」「ショートもかわいすぎま