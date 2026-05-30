◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は外角低めのカーブにバットが空を切り、空振り三振に倒れ、本拠地からはため息が漏れた。だが１死から３番フリーマンが左翼ソロを放ち、先制に成功。チームは５連勝中と好調なだけに、