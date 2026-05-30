29日、名古屋市南区でスイミングスクールの送迎バスを運転し、歩行者2人をひき逃げして死亡させたとして逮捕された男が、会社から大型バスの運転をやめるよう言われていたことがわかりました。 警察によりますと、過失運転致死などの疑いで逮捕された名古屋市中川区の酒井照也容疑者（85）は、29日午後5時半すぎ、南区桜本町の交差点で横断歩道を渡っていた男女2人をはね死亡させたにもかかわらず、そのまま逃