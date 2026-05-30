「まるであったかのように印象づけられるのは大変心外だ」【もっと読む】高市首相「中傷動画」疑惑に「心外だ」と被害者ヅラも…公選法「SNS新規制」なら完全アウト！昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、高市陣営が他候補の「中傷動画」の作成、配信に関与していた疑惑。参院厚生労働委員会（28日）での野党議員の質問に対する高市首相のブチ切れ答弁が波紋を広げている。週刊文春は、動画作成に関わったという男性と高市首