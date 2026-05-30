5月28日からフランスで開催される国際大会に参戦する日本サッカー協会（JFA）は5月30日、フランスで開催される「第52回モーリスレベロトーナメント」に臨むU-19日本代表に選出されたMFニック・シュミット（ザンクトパウリ）がコンディション不良のため不参加となることを発表した。ニック・シュミットに代わり、FC東京のMF菅原悠太が追加招集される。U-19日本代表はフランスで行われるモーリスレベロトーナメントに挑むチーム