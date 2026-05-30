マルセイユが26-27シーズンのユニフォームを発表フランス1部オリンピック・マルセイユは現地時間5月28日、新シーズンに向けた新しいホームユニフォームを発表した。ファンからも「クール」「美しい」と反響を呼んでいる。127年にわたりクラブのホームユニフォームが「OM」の文字を青色で刻んだ白いシャツであったことを紹介。世代を超え、勝利や苦難、熱狂的な夜を切り抜けてきた「白」を象徴としたデザインになっている。また