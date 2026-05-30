第9回全国同時地方選挙の期日前投票が今日まで行われる。来月3日の本投票まで終われば、今後4年間にわたり地域住民の民生のために働く地方自治の担い手が決まる。しかし多くの有権者が投票用紙にぎっしりと並ぶ候補者の面々をまともに把握できていない。候補者の公認や選挙運動が中央政治に埋没し、地域政治家に関する情報が不足しているからだ。所属政党や政治的陣営も重要だが、住民の意思を行政や政治に具現化するという地方選