サムスン電子が世界で初めて第7世代高帯域幅メモリー（HBM）のサンプルをグローバル顧客企業に供給したと29日、発表した。今年2月に第6世代の「HBM4」を世界で初めて量産・出荷したのに続き、次世代の「HBM4E」のサンプルを真っ先に供給し、次世代人工知能（AI）メモリー市場の確保に乗り出した。サムスン電子のHBM4Eは前作のHBM4で検証された1c（10ナノ級第6世代）DRAMと4ナノファウンドリー工程を同時に適用した。伝送速度は毎秒