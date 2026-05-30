記事ポイント千葉県香取市の農園リゾートTHE FARMで、TVアニメ「葬送のフリーレン」とのグランピング宿泊コラボレーション企画が実施されます作中デザート”メルクーアプリン”を再現したスイーツが宿泊者限定の夕食デザートとして提供されます別添えベリーソースを自分でかけて完成させる没入型スタイルと、描きおろしイラストフラッグ全4種が特徴です 千葉県香取市の農園リゾートTHE FARMが、TVアニメ「葬送のフリーレン」