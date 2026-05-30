ウクライナとの国境に近いルーマニアの都市に、ロシアのドローンが墜落し負傷者が出たことを受け、ルーマニアの大統領は29日、ロシアの領事を国外追放すると発表しました。ルーマニア国防省は29日、ウクライナ国境に近いルーマニア南東部の都市ガラツに、ロシア製のドローンが侵入したと発表しました。ドローンは集合住宅の屋上に墜落し、2人がケガをしたということです。ロイター通信によりますと、ルーマニア領内へのドローンの