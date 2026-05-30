あす、5月31日をもって、嵐の活動終了と共にSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると発表している、嵐のリーダー・大野智さん（45）。ダンスや歌唱力に定評がありながら、俳優、アート活動と、多彩な才能を持つ大野さんの活躍を振り返ります。2月28日、事務所のHPに公開された「大野智よりみなさまへ」という発表文では、「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長