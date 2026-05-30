フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーとのツーショットを公開した。今月18日の投稿で、第1子出産を報告した三上アナ。その後、初めての投稿で「産前、久しぶりに会えた日」とつづり、元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサーとの再会ショットを披露した。「いつだって私の想いや決めたことを全力応援してくれるチアガール永島さんいつも寄り添ってくれてあり