恋愛バラエティー『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が、30日までに自身のブログを更新し、約1年にわたる歯列矯正が終了したことを報告。ビフォーアフター写真を公開した。【写真】歯列矯正前のビフォーショットを公開した桃桃は2025年4月に「4度目の【矯正】始めました!!!!」と矯正治療の開始を報告。今回、「矯正が…終わりました！歯並びBefore After！！」と題したブログで、「やっっっと…矯正が終