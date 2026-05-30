犬が臆病な性格かどうか確認する方法 物音への反応 犬が臆病かどうかを判断するポイントのひとつが、物音に対する反応です。 犬は聴覚が優れていて、「安全な場所か」「敵が近くにいるか」など周囲の状況を音を聞いて判断します。 そのため、臆病な犬は突然聞こえてくる物音やほかの犬の声などに対して、敏感に反応する様子が見られます。 家で寝ているときでも外から聞こえてくる音に飛び起きて様子を伺った