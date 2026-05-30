大谷がCY賞を獲るには、やはりイニング数が課題になりそうだ(C)Getty Images開幕から“二刀流”での出場を続けるドジャースの大谷翔平は、ここまで投手では5勝、防御率0.82などの数字を残している。すでに、サイ・ヤング賞候補の1人としても大谷の名前が挙がっており、本人も同賞の獲得へ本腰を入れているとも報じられている。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、特大アーチをチェックだが、投手での最高の栄誉を掴むま