直近不振が続いていたヘソンのマイナー落ちが決定した(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンのマイナー落ちが決まった。内外野を守れるユーティリティプレーヤー、足も使えるとあってチームを支えてきたが、現地5月29日のフィリーズ戦を前にチームは入れ替えを決断。ライアン・ウォード、先にDFAとなっていたサンティアゴ・エスピナルとメジャー契約、昇格させるという。【動画】菅野智之から豪快一閃！大谷翔平、特大アー