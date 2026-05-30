打席内で迷うような仕草が見られなくなった大谷(C)Getty Imagesわずか半月ほど前、「打者・大谷」は打てずにもがいていた。防御率ゼロ点台を維持し、サイ・ヤング賞の獲得に対する期待も膨らんだ投手としての安定感と反比例するように、大谷翔平の打球はどうにも上がらなかった。実際、3月26日の開幕から約1か月は、打率.273、6本塁打、出塁率.406、長打率.491、OPS.897とまずまずの成績だったが、5月に入ってからガクッと低迷