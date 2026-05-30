All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的な20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：浜辺美波／35票2位は、上品な口元が印象的な浜辺美波さん。確かな演技で評価を集める実力派俳優です。映画『君の膵臓をたべたい』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し