横浜・みなとみらい駅周辺エリアがサンリオキャラクター一色に染まる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」が2026年6月27日と28日に開催される。【画像】サンリオフェス2026 in みなとみらい開催記念 サンリオキャラクターズデザインみなとみらい線一日乗車券（台紙付き2枚セット）横浜高速鉄道ではこれとコラボし、ラッピングトレインの運行およびオリジナルデザイン1日乗車券の販売を実施している。「サンリオフェス2026 in み