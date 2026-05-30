30日（土）も日本付近は広い範囲で厳しい暑さが続き、真夏日となる所が多いでしょう。一方、台風6号が週明けに沖縄から本州付近に接近するおそれがあり、警戒が必要です。都心は朝から気温が高く、強い日差しが照りつけています。各地の最高気温は、久留米と日田で33℃、熊谷や名古屋で32℃、富山や高松で31℃など、各地で連日の真夏日が予想されています。気温の高い状態は6月1日（月）ごろにかけて続く見込みで、こまめに水分を