ロシアのプーチン大統領は、ヨーロッパ各国の指導者らがロシアとの戦争に備えていると発言していることに、「全くのナンセンスだ」と強く反発しました。【映像】プーチン大統領「全くナンセンスだ」と強く反発プーチン大統領「全くナンセンスだ。彼らはロシアの西欧諸国に対する攻撃計画に備えていると言うが、嘘だ。とんでもない嘘だ」プーチン大統領は「ロシアはこれまでもヨーロッパを脅かしたことはないし、これからもない