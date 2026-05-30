女優でタレントのMEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。息子の留学に号泣したことを明かした。あまり感情を表に出さないタイプのMEGUMI。しかし、留学する息子を見送った際は号泣したという。MCの落語家の笑福亭鶴瓶が「息子どっか行ったんや」と口にすると、「息子海外に留学したので」と説明。「その時はう−って（号泣した）。こんなに強烈な悲しみがあるんだって。きつかったで