東京・渋谷区の7階建て共同住宅で火事があり、3人がけがをしました。【映像】火事があった共同住宅周辺の様子消防などによりますと午前6時半ごろ、東京都渋谷区代々木の7階建て共同住宅から火が出ました。ポンプ車などおよそ25台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。共同住宅の3階の一室が焼け、この部屋の住民を含む、50代から80代の男女3人がけがをして病院に搬送されました。いずれも命に別状はな