川崎市のマンションで弟の腹を刺して殺害しようとしたとして61歳の男が逮捕されました。【映像】現場周辺を捜査する様子無職の野尻弘一容疑者（61）は29日午後8時ごろ、川崎市川崎区のマンションの一室で、持っていた刃渡り14センチの包丁で弟の文生さん（58）の腹を刺して殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、刺された文生さんは逃げて路上で倒れていたところを通行人に発見されました。命に別状はな