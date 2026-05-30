2026年5月27日の“ドラクエの日”に公開された『ドラゴンクエスト』40周年記念特設ページ 。1986年5月27日に発売された、ファミリーコンピューター用ゲームソフト『ドラゴンクエスト』から40年が経ったことを記念して開設されたサイトだ。【写真】主人公感ない？ 開発リスタートが発表された「ドラクエ12」ゲーム画面ところが一夜明けた28日、スクウェア・エニックス・ホールディングスの株価は150円も下落。40周年サイトで発