ドジャースは29日（日本時間30日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が「左ハムストリングの肉離れ」のため、負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。T・ヘルナンデスは27日（同28日）のロッキーズ戦で第1打席で遊ゴロを放った際に左太ももを負傷。途中交代していた。今季は左翼のレギュラーとして51試合に出場し、打率・276、7本塁打、31打点を記録していた。この日の試合前の会見でロバーツ監督は「検査の結果はグレ