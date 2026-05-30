アフリカで、エボラ出血熱の疑いによる死者が220人を超える中、WHO＝世界保健機関のテドロス事務局長が現地を視察しました。【映像】テドロス事務局長がコンゴ民主共和国を現地視察テドロス事務局長は28日夜、エボラ出血熱の感染が拡大しているコンゴ民主共和国に到着しました。WHOによりますと、コンゴ民主共和国と隣国のウガンダでは、合わせて906人がエボラ出血熱に感染した疑いがあり、223人が死亡しています。テドロ