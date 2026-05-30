ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが大規模な攻撃の準備を進めているとして国民に注意を呼びかけました。【映像】大規模な攻撃を受けるウクライナ・キーウ（実際の様子）ゼレンスキー大統領は29日のビデオ演説で「諜報機関からの情報によるとロシアは新たな大規模攻撃の準備を進めている」と明らかにしました。そのうえで国民に対して空襲警報に十分注意し、命を守るよう呼びかけました。首都キーウでは、24日未明