○ ホワイトソックス 4x − 3 タイガース ●＜現地時間5月29日レート・フィールド＞ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が29日（日本時間30日）、本拠地でのタイガース戦に「8番・右翼」でフル出場。1点を追う土壇場9回に、メジャー初打点となるセーフティースクイズを決めた。チームは延長10回に逆転サヨナラ勝ちし、今季最多を更新する貯金3。「2番・一塁」でスタメン出場した村上宗隆内野手（26）は、右太もも裏の張り