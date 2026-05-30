東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信中のTTFCオリジナルスピンオフミニドラマシリーズ『仮面ライダーゼッツ SERIES OF SISTER’S SUBSTORY エージェント美浪』が、5月31日配信のエピソードより「Mission7」に突入する。「Mission6」でドリームラーニングを習得することが出来なかった美浪(演：八木美樹)が、「Mission7」でついに「ナイトセブンティーン」に擬装する。さらに「ねむ(演：堀口真帆)」と「ジーク(演：天野浩成)」も登場