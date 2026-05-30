国民的女優として高い人気を誇る有村架純。4月より放送中のドラマ「GIFT」で雑誌記者を熱演し、6月19日(金)には主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」の公開を控えるなど、今年も日本のエンターテインメント界を力強く牽引中だ。最新主演映画として期待を集めている「マジカル・シークレット・ツアー」は、2017年に実際に起きた金密輸事件をモチーフとしたオリジナルストーリー。有村が演じる和歌子は2人の子供を育てる普通