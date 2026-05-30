AND2BLEが、圧倒的なビジュアルと驚異的なチャート成績の両方を手にし、本格的なデビュー活動に乗り出した。AND2BLEは最近、公式SNSを通じてタイトル曲『Curious』のミュージックビデオ撮影現場のビハインド写真を公開した。【写真】圧倒的な“顔面力”…AND2BLE、ファッション誌に登場公開された写真には、メンバーたちの隙のないビジュアルが収められており、世界中のファンから熱い反応を集めている。メンバーたちは、深みのあ