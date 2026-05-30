名誉棄損の容疑で裁判にかけられたプロバスケットボール選手のホ・ウンが、初公判で容疑を全面的に否認した。YouTubeへの出演も誹謗目的ではなく釈明のためだったと主張している。【関連】元恋人に“望まない妊娠”させた？ホ・ウンの疑惑とはソウル中央地裁刑事4単独のパク・カギュン判事は5月27日、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反（名誉毀損）の容疑を受けているホ・ウンの初公判期日を進行した。検察側の主