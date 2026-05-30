５月３０日の東京２Ｒ・３歳未勝利（芝２４００メートル＝１６頭立て）は、単勝２番人気のゴンファロニエーレ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）が２着のゴールドエンバーに２馬身半差をつけて、デビュー４戦目で初勝利を飾った。勝ち時計は２分２４秒６（良）。日本ダービーを翌日に控え、午前中からスタンドは熱気に包まれた。ダービーと同じ舞台で行われた未勝利戦。１５年のローズＳを勝つなど、重賞戦線で