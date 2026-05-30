◆米大リーグホワイトソックス―タイガース（２９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠のタイガース戦に「２番・一塁」で、西田陸浮外野手が「８番・右翼」でスタメン出場した。１―２の９回１死一、三塁で打席に入った西田は、初球高め直球を三塁前にバント。三塁走者が中間地点で止まっていると、捕手は一塁送球を指示。西田はアウトとなったが、