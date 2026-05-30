あなたは読めますか？突然ですが、「賄賂」という漢字読めますか？ニュースの事件報道や政治ドラマなどで頻繁に耳にする言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に自信がないという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「わいろ」でした！「賄賂」とは、自分の有利になるように取り計らってもらうため、公職にある人などに贈る不正な金品のことです。古くは「まいない」とも呼ばれ、公正であるべき判断を金銭などで歪