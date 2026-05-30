あなたは読めますか？突然ですが、「凌駕」という漢字読めますか？ビジネスの分析記事や、スポーツの実況、あるいは歴史小説などで、他を圧倒する勢いを表す際によく使われる言葉です。気になる正解は……「りょうが」でした！凌駕は、他のものを追い抜いてその上に出ることや、他を圧倒するほどの勢いを持つことを意味します。「凌」はしのぐ、「駕」は乗り物（駕籠）を操って上を行くという意味を持っており、並外れた力強さを感