関東地方は、30日も朝から強い日差しが照りつけています。広く真夏日が予想され、季節外れの厳しい暑さが続くでしょう。【午後の天気】南部、北部ともに雲が少なく、晴れるでしょう。最高気温は、沿岸部で30℃前後、内陸は32℃くらいまで上がる見込みです。カラッとした暑さですが、熱中症には十分注意してください。【週間予報】31日も晴れて、暑くなるでしょう。6月3日（来週水曜日）ごろは、北上中の台風6号の影響で、大荒れに