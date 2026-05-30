◇ア・リーグホワイトソックス 4X―3（延長10回） タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発し、3回に右脚を負傷して途中交代した。ホワイトソックスは延長10回、4―3で逆転サヨナラ勝ちして3連勝を飾った。村上は初回の第1打席は空振り三振。今季80個目の三振でザック・ネト（エンゼルス）に並びア・リーグワースト