「オリオールズ５−６ブルージェイズ」（２９日、ボルティモア）ブルージェイズが５点差をひっくり返し４連勝。勝率５割に復帰した。岡本和真内野手が５点を追う七回に反撃ののろしとなる１２号２ランを放ち、逆転勝利に大きく貢献した。中盤までオリオールズ投手陣の前に沈黙していたブルージェイズ打線。その突破口を開いたのが岡本だった。七回、先頭のゲレーロが右前打で出塁すると、続く岡本が初球のフォーシームを完璧