歌手の工藤静香（56）が、32年前の衣装を無理やり着用している動画を投稿し、多くの反響が寄せられている。【映像】工藤静香、“すっぴん”バスローブ姿＆32年前のブーツInstagramではスウェットコーデでくつろぐ自宅の庭での様子や、生着替えしながらツアーグッズのTシャツを紹介する動画など、飾らない姿を披露している工藤。無防備なバスローブ姿には、「お風呂上がりの、すっぴんのしぃちゃん綺麗だなぁ」「すっぴんしーち