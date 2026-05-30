ドジャースのブランドン・ゴームズGMが29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前に取材対応。選手の入れ替えについて言及した。球団はこの日、エスピナル、ウォードの昇格を発表。一方でキム・ヘソンがマイナーに降格し、テオスカー・ヘルナンデスは「左ハムストリングの肉離れ」で負傷者リスト（IL）に入った。ゴームズGMは「いろいろな事情が重なった結果で。何人か故障者が出たので、再びエスピナルにチームに