親の年金が少ない場合、子どもが仕送りをして生活を支えるケースがあります。家族として助けたい気持ちは自然なものです。しかし、仕送りが長期化し、それが親の生活の前提になると、支える側の家計も少しずつ圧迫されていきます。親を見捨てたくない気持ちと、自分の生活を守らなければならない現実の間で、子ども世代が限界を迎えることもあります。「娘が助けてくれるから」…月10万円の仕送りが生活の前提に一人暮らしをする和