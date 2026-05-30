総務省「令和6年度における移住相談に関する調査結果（移住相談窓口等における相談受付件数等）（令和7年11月14日）」によると、2024年度の移住相談件数は約43.3万件で過去最多を更新しました。一方、移住後に「こんなはずじゃなかった」と後悔し、短期間で断念する人も少なくないようです。60代夫婦の事例をもとに、地方移住の盲点をみていきましょう。65歳夫婦が「沖縄」を移住先に選んだワケ都内の賃貸マンションで妻と暮らすコ