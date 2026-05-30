個人を尊重する時代だからこそ、少しでもいいから子どもたちにそれぞれ個人的なスペースを確保したい。しかし、子ども部屋に関するちょうどいい情報が少ないのか、頭を悩ませるママから相談が寄せられました。『使う・使わないは別にして、子ども部屋っていつ頃から用意した？そもそも子ども部屋って用意するべき？みんなの感覚でいいから教えて〜』子ども部屋に関するさまざまな疑問てんこもりな投稿者さん。この問いかけにマ