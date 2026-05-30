石田夏穂さんの『わたしを庇わないで』は、表題作と「小人二十面相」、「世紀の善人」を収録した最新短編集。現代における見ることと見られることの矛盾や暴力性を、ユーモアにくるみながらも鋭く突く三作品について、石田さんに伺いました。聞き手・構成＝綿貫あかね／撮影＝大槻志穂 自分を庇ってくれるいい子ちゃんが嫌いだった ──表題作の「わたしを庇わないで」は、太っているアヤノが主人公。勤めている水産会社の