いざ購入を決意し、新築マンションのモデルルームや中古マンションの内見に行ってみたものの、どこをチェックすべきなのか分からない…そんな人も多いのではないだろうか。 【画像】分譲時から価格が倍以上になった中央区の超人気マンション 7回マンションを購入した経験を持つ元フジテレビアナウンサーの西岡孝洋氏に、絶対にチェックすべきポイントと、後悔しない物件選びのための実践的なノウハウを余すところな