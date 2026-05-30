今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【探鳥】鳥が撮りたい花隈千冬【とある喫茶店の写真と日常】』というかしわいさつきさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）色々言われてるけど、こんくらいは動体撮れるよねという鳥を撮りたくなった投稿者のかしわいさつきさん。ある程度の“打率”が見込めるところを、と選んだのは大田区にある都立の東京港野鳥公園です。入園料300円のこちらは大田市場のす